Σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι η Κυριακή των Βαΐων, ενώ τιμάται η μνήμη της Οσίας Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη, του Νεομάρτυρος Γεώργιου, Νεομάρτυρος Παναγιώτη.
Ειδικότερα, σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή τα εξής ονόματα
- Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα
- Βάια, Βάγια, Βαία, Βάιος
- Δάφνη, Δάφνης
