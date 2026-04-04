Στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε ένας 17χρονος ο οποίος γύρω στις 19.30, σήμερα, παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά.

Η παράσυρση σημειώθηκε μεταξύ της Βασιλέως Γεωργίου και της Ηρώων Πολυτεχνείου όπου και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτιά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.