Συναγερμός στη Χαλκίδα: Νεαροί με πατίνια επιτέθηκαν με γκαζάκι σε σπίτι

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στην οδό Κουκούλη 36 στη Χαλκίδα.

Ομάδα νεαρών ατόμων τοποθέτησε γκαζάκι στην είσοδο κατοικίας όπου διαμένει άνδρας πακιστανικής καταγωγής, προκαλώντας ανάφλεξη.

Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με μαρτυρία που βρίσκεται στη διάθεση της αστυνομίας, ένας εκ των εμπλεκομένων περιγράφεται ως εύσωμος, ενώ χρησιμοποιούσε πατίνι πορτοκαλί χρώματος.

Η κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης οδήγησε, λίγο μετά τις 22:00, στην προσαγωγή ενός ατόμου που ταιριάζει στην παραπάνω περιγραφή. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξέταση, την ώρα που οι αναζητήσεις για τον δεύτερο συμμετέχοντα στην επίθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

