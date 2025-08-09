Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Αυγούστου

Σήμερα, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:35 και δύση ήλιου στις 20:26 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 51 λεπτά  Σελήνη 14.8 ημερών

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ματθίου, των Μαρτύρων Αλεξίου Δημητρίου Ιακώβου Ιουλιανού Ιωάννου Λεοντίου Μαρκιανού Πέτρου Φωτίου Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:35 - Δύση ήλιου: 20:26 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 51 λεπτά  Σελήνη 14.8 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark