Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ματθίου, των Μαρτύρων Αλεξίου Δημητρίου Ιακώβου Ιουλιανού Ιωάννου Λεοντίου Μαρκιανού Πέτρου Φωτίου Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:35 - Δύση ήλιου: 20:26 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 51 λεπτά Σελήνη 14.8 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.