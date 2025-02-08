Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

Σήμερα Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Άγιων Μάρθας Μαρίας και Λυκαρίωνος, Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζαχαρίας,

Ζάχαρης,

Ζάχαρος,

Ζάκι,

Ζάκης,

Ζαχαρένια,

Ζαχάρω,

Ζαχαρούλα,

Ζαχαρίτσα*

Μάρθα*.

Προφήτης Ζαχαρίας

Ο Προφήτης Ζαχαρίας είναι ο ενδέκατος της σειράς των μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από το γένος του Ισραήλ και τη φυλή του Λευΐ. Γεννήθηκε στην πόλη Γαλαάδ της Παλαιστίνης κατά την περίοδο της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και το όνομά του σημαίνει, στην ελληνική γλώσσα, μνήμη Θεού, εκείνον δηλαδή τον οποίο ο Θεός ενθυμείται.

Ήταν γιος του Βαραχίου και εγγονός του Αδδώ. Ο Ζαχαρίας, ήταν αυτός που με τον προφήτη Αγγαίο, διήγειραν τους Ιουδαίους, όταν αυτοί το 537 με 536 π.Χ. επέστρεψαν στην Ιουδαία, να ανοικοδομήσουν το ναό της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει η άποψη, ότι ο προφήτης Ζαχαρίας ανήκε σε Ιερατικό γένος και ήταν ιερεύς και ο ίδιος.

Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, ο Ζαχαρίας και ο Αγγαίος ήταν μέλη της Μεγάλης Συναγωγής, η οποία όρισε τον Κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ασχολήθηκαν δε και με την τακτοποίηση της ιεράς λειτουργίας, και συνέθεσαν ή αναθεώρησαν ψαλμούς. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ για την Κυριακή των Βαΐων, και για το ποσό που πλήρωσαν οι Αρχιερείς στον Ιούδα σαν τίμημα για την προδοσία του Διδασκάλου.

Ο Προφήτης Ζαχαρίας κοιμήθηκε σε βαθύ γήρας και ενταφιάσθηκε κοντά στον τάφο του Προφήτη Αγγαίου. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ.Χ.) έκτισε ναό αφιερωμένο στον Προφήτη Ζαχαρία στη μονή της Αγίας Δομνίκης Κωνσταντινουπόλεως. Ναός, επίσης, του Προφήτου υπήρχε στο βουνό του Αυξεντίου, σε τόπο όπου καλείτο «Θέατρο».

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:23 – Δύση ήλιου: 17:55

🌑 Σελήνη 10 ημερών

