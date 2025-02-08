Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες - Δονήσεις άνω των 4 βαθμών με διαφορά τριών λεπτών

Δεν έχει τέλος η αγωνία των κατοίκων της Σαντορίνης, της Αμοργού και των λοιπών νησιών στις Κυκλάδες που για ακόμα μια ημέρα ζουν στον ρυθμό του Εγκέλαδου. Η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και συχνότητα.

Αλλεπάλληλοι «ασθενείς» σεισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, με την πιο ισχυρή δόνηση με μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, να καταγράφονται στις 3:52 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 17 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και εστιακό βάθος 9,6 χλμ.

Επιπλέον, δύο ακόμη σεισμικές δονήσεις, εντάσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν μετά τις 5 τα ξημερώματα με διαφορά 3 λεπτών η μία από την άλλη. Συγκεκριμένα, στις 5:08 και στις 5:11, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν τους δύο σεισμούς με επίκεντρο 26 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος των σεισμών ήταν 12,2 και 10,1 χλμ. αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, συνεδριάζουν εκ νέου σήμερα οι επιτροπές σεισμικού και ηφαιστειακού κίνδυνου για να εξετάσουν τα νέα δεδομένα για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

