Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά και του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.
Ειδικότερα τιμώνται:
- Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου
- Η Ανάμνηση των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα της Ιόππης
- Ο Άγιος Γεώργιος ο Νέος Ιερομάρτυρας και Νεαπολίτης
Πηγή: skai.gr
