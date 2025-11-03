Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους γιορτή

εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά και του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Ειδικότερα τιμώνται:

  • Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου
  • Η Ανάμνηση των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα της Ιόππης
  • Ο Άγιος Γεώργιος ο Νέος Ιερομάρτυρας και Νεαπολίτης
