Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά και του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Ειδικότερα τιμώνται:

Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου

Η Ανάμνηση των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα της Ιόππης

Ο Άγιος Γεώργιος ο Νέος Ιερομάρτυρας και Νεαπολίτης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.