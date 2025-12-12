Συναγερμός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον 6ο προβλήτα.

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από δύτες στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η οβίδα, μήκους περίπου 30 εκατοστών, ανασύρθηκε με προσοχή και μεταφέρθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου φυλάσσεται υπό συνεχή επιτήρηση μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Άμεσα η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης προχώρησε στον αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού Ξηράς, η οποία θα αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιολόγηση και ασφαλή απομάκρυνση του πυρομαχικού.

Οι έρευνες και τα έργα στον 6ο προβλήτα συνεχίζονται υπό αυξημένα μέτρα προφύλαξης, καθώς η περιοχή του Θερμαϊκού έχει στο παρελθόν δώσει αρκετά ευρήματα από το πολεμικό παρελθόν της πόλης.

Πηγή: Thestival.gr

