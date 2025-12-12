Σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπήλιος, Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυρίδινα, Λούλα.

Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 22.6 ημερών

