Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα, 12 Δεκεμβρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:31, δύση ήλιου στις 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπήλιος, Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυρίδινα, Λούλα.

Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 22.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

