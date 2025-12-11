Πιστοί στον αγώνα αλλά και στην ομάδα τους οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που αν και βρίσκονται ολημερίς κι ολονυχτίς στο μπλόκο «Πράσινα Φανάρια», βρήκαν τρόπο να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του «Δικεφάλου» με τη Λουντογκόρετς Ραζγκράντ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο και στις φωτογραφίες του ΤhessPost.gr, έχουν τοποθετήσει οθόνη προβολής σε τρακτέρ, συντονισμένη στο κανάλι του αγώνα.

