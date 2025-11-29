Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φαίδρου μάρτυρος και του Αγίου Φιλουμένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
  • Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Ανατολή ήλιου: 07:20 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 8.5 ημερών
 

