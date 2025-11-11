Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Μηνάς, Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία, Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας, Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα.

Ανατολή ήλιου: 07:01 - Δύση ήλιου: 17:16 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 21.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.