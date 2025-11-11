Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου αυτή την ώρα, στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη καθυστέρηση, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, έχει προηγηθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο σημείο, κατά το οποίο καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Από την καραμπόλα, έχει επίσης επηρεαστεί η κίνηση, τόσο στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφοριακή συμφόρηση «αγγίζει» τα 2 χιλιόμετρα, όσο και στην Ιερά Οδό προς Δαφνί.

Ταυτόχρονα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα.

Πηγή: skai.gr

