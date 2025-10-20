Θανάσης Βέγγος: 22χρονος σε παράσταση στη Μακρόνησο

Τον 22χρονο εξόριστο Θανάσης Βέγγος (δεύτερος από αριστερά) σε μια φωτογραφία ντοκουμέντο από την παράσταση "Ο πειρασμός" του Ξενόπουλου που διοργάνωσε μαζί με άλλους εξόριστους (τρεις από αυτούς είναι ντυμένοι γυναίκες για τις ανάγκες του ρόλου) παρουσιάζει το κανάλι του Άρη Λουπάση στο Instagram. Ο ηθοποιός βρισκόταν στη Μακρόνησο από το 1949.

«Εκείνη τη χρονιά τον έστειλαν στη Μακρόνησο για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, εξαιτίας των πολιτικών πεποιθήσεων του πατέρα του, που θεωρούνταν ανεπιθύμητος. Ο αξέχαστος ηθοποιός υπήρξε ένας από τους νέους που βρέθηκαν εξόριστοι σ’ αυτό το άνυδρο και σκληρό νησί όπου οι συνθήκες εξαθλίωσης, φτώχειας και πείνας δοκίμαζαν καθημερινά τα όρια του ανθρώπου. Εκεί γνώρισε ανθρώπους που θα καθόριζαν την μετέπειτα καλλιτεχνική του πορεία. Ανάμεσά τους ο Μενέλαος Λουντέμης, ο Μάνος Κατράκης, ο ζωγράφος Τάσος Ζωγράφος και ο τότε φοιτητής της Αρχιτεκτονικής, Νίκος Κούνδουρος. Η Μακρόνησος εκείνα τα χρόνια απέκτησε τρία υπαίθρια θέατρα, χτισμένα από τα ίδια τα χέρια των εξόριστων. Με πέτρες που έσπαγαν από το βραχώδες έδαφος, οι κρατούμενοι ύψωσαν σκηνές και κερκίδες για τις παραστάσεις που προορίζονταν για την «ιδεολογική τους αναμόρφωση». Τα έργα που παρουσιάζονταν ήταν κυρίως ελληνικές κωμωδίες, σκετς, τραγούδια και επιθεωρήσεις ενώ συχνά περιλαμβάνονταν και αποσπάσματα από αρχαίο δράμα. Ο Θανάσης μαζί με τον Κούνδουρο με τον οποίο ανέπτυξε μια βαθιά και αληθινή φιλία, έσκαψαν, κουβάλησαν πέτρες, έστησαν σκηνή και κατασκεύασαν με τα πιο ταπεινά μέσα ένα μικρό θαύμα. Όταν οι πρώτες παραστάσεις ξεκίνησαν, εκείνος ανέβηκε στη σκηνή για να κάνει αυτοσχεδιασμούς, να μιμηθεί πρόσωπα, να προκαλέσει το γέλιο μέσα στην πιο δύσκολη εποχή. Ο Κούνδουρος διέκρινε στο βλέμμα και την κίνηση του την στόφα ενός σπουδαίου ηθοποιού. Όταν αργότερα, μετά το τέλος της εξορίας, γύριζε την πρώτη του ταινία τη "Μαγική Πόλη" (1954), κράτησε την υπόσχεση που του είχε δώσει στη Μακρόνησο και τον κάλεσε να συμμετάσχει. Εκεί, στις πέτρες της εξορίας και μέσα από τα αυτοσχέδια θεατράκια της Μακρονήσου, γεννήθηκε ο ηθοποιός που θα γινόταν το σύμβολο της ανθρωπιάς, της ευγένειας και του χιούμορ του νεοέλληνα».

