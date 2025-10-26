Παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη δύο προφυλακιστέοι

Της Eλενας Γαλάρη

Ακόμη δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Συνολικά 4 από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.