Aκόμη δύο προφυλακιστέοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προφυλακιστέο κρίθηκε, για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα- Στη φυλακή 4 από τους 12 που απολογήθηκαν

Παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη δύο προφυλακιστέοι

Της Eλενας Γαλάρη

Ακόμη δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους  για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Συνολικά 4 από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

