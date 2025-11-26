Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Στυλιανού Παφλαγώνος και του Νίκωνος προστάτη Λακωνίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα

Νίκων

Ανατολή ήλιου: 07:17 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 50 λεπτά

Σελήνη 5.6 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.