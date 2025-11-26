Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Νοεμβρίου

Σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:17, δύση ήλιου στις 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 50 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Στυλιανού Παφλαγώνος και του Νίκωνος προστάτη Λακωνίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα
  • Νίκων

Ανατολή ήλιου: 07:17 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 50 λεπτά

Σελήνη 5.6 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

