Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Στυλιανού Παφλαγώνος και του Νίκωνος προστάτη Λακωνίας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα
- Νίκων
Ανατολή ήλιου: 07:17 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 50 λεπτά
Σελήνη 5.6 ημερών
