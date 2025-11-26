Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας - Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν

Πυροσβεστική

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα στην Καλαμαριά, από μηχανισμό που ήταν τοποθετημένος στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και πυρκαγιά. Από την έκρηξη, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ευτυχώς, την ώρα της έκρηξης δεν βρισκόταν κάποιος στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έκρηξη Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark