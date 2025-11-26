Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα στην Καλαμαριά, από μηχανισμό που ήταν τοποθετημένος στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και πυρκαγιά. Από την έκρηξη, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ευτυχώς, την ώρα της έκρηξης δεν βρισκόταν κάποιος στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 26, 2025

Πηγή: skai.gr

