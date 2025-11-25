Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα
- Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας, Μερκουρία
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:16 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 4.6 ημερών
