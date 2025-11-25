Λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών, πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00' έως 07:00' σήμερα 25-11-2025, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:

Ø Τρίτη 25-11-2025:

• Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.

• Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

• Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

• Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

---

Ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα πραγματοποιηθούν και μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00' έως 07:00' της Τετάρτης 26-11-2025, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:

Ø Τετάρτη 26-11-2025:

• Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

• Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).

• Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

