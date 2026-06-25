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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Ιουνίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:03 και δύση ήλιου στις 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

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Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Λιβύης, του Αγίου Έρωτος και της Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Λίβιος, Λίβας, Λιβύη
  • Έρως, Έρωτας
  • Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα

Ανατολή ήλιου: 06:03 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 10.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
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