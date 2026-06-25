Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο, εκτός λειτουργίας, ξενοδοχείου στο Λουτράκι Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20.22 στον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου που ήταν εκτός λειτουργίας και δεν κινδύνευσαν παρακείμενες οικίες, κτίρια ή υποδομές, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή εθελοντών. Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.