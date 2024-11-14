Πυκνές μεταναστευτικές ροές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Πυκνές μεταναστευτικές ροές έχουν καταγραφεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο προς την Ελλάδα αφού εκατοντάδες άνθρωποι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοικτά της Γαύδου και της Κρήτης.

Ενδεικτικά τις πρωινές ώρες σήμερα, ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας PALAU εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή 39 ν.μ. νότια της Γαύδου πλαστική μηχανοκίνητη λέμβο με 75 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (67 άντρες και 8 ανήλικοι).

Στο σημείο μετέβη ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο περισυνέλεξε τα 75 άτομα και τα μετέφερε στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί εκ των ανωτέρω, ηλικίας 28, 28 και 29 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως ο χειριστής, ο εκ περιτροπής χειριστής και ο βοηθός αντίστοιχα, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Κώδικας μετανάστευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και το χρηματικό ποσό των χιλίων εξήντα (1.060) δηναρίων Λιβύης.

Κατά τον ίδιο χοντρικά χρόνο, ένα αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε ξύλινη μηχανοκίνητη λέμβο με 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (άντρες) στη θαλάσσια περιοχή 13 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Στο σημείο μετέβη σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο εντόπισε και συνόδευσε τη λέμβο στο λιμάνι “ΚΑΡΑΒΕ” της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί αρχικά οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας όπου φιλοξενήθηκαν με μέριμνα του Δήμου Γαύδου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Τέλος, αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε, πρωινές ώρες, ξύλινη μηχανοκίνητη λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 19 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Στο σημείο μετέβη ναυαγοσωστικό (Ν/Γ) σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο περισυνέλεξε 59 αλλοδαπούς (52 άντρες, 3 γυναίκες και 5 ανήλικοι) και τους μετέφερε με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες. Κατά την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, προέκυψε ότι οι αλλοδαποί είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες την 12-11-2024 από τις ακτές του Τομπρούκ Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, ενώ κατά δήλωση τους, για την μεταφορά τους κατέβαλαν χρηματικά ποσά από 2.500 έως και 4.000 δολάρια έκαστος.

Επιπροσθέτως, αναγνωρίστηκε ένας 33χρονος αλλοδαπός από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε κατεργασμένη κάνναβη μικτού βάρους 1,8 γραμμαρίων.

Ο 33χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση» 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα» και του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες Διατάξεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.