Βόλος: Μήνυσαν Υποδιευθύντρια Γυμνασίου γιατί ο γιός τους πήρε αποβολή

Γονείς στον Βόλο μήνυσαν Υποδιευθύντρια Γυμνασίου γιατί ο γιος τους πήρε αποβολή

Οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην Υποδιευθύντρια, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν τόσο πολύ, που υπήρξε αναστάτωση σε όλο το σχολείο.

Στα Δικαστήρια φαίνεται ότι θα λύσουν τις διαφορές τους οι γονείς ενός μαθητή Γυμνασίου του Βόλου και η Υποδιευθύντρια του σχολείου, καθώς ξέσπασε καβγάς στο σχολείο για την αποβολή που πήρε ο μαθητής.

Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί, όταν στο Γυμνάσιο του Βόλου έφτασαν οι γονείς ενός μαθητή, ο οποίος μαζί με έναν συμμαθητή του είχε πάρει αποβολή.

Οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην Υποδιευθύντρια, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν τόσο πολύ, που υπήρξε αναστάτωση σε όλο το σχολείο.

Η Υποδιευθύντρια κάλεσε την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και ο πατέρας κατέθεσε μήνυση εναντίον της για εξύβριση και κατήγγειλε τον πατέρα του παιδιού για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας.

Οι γονείς συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση κι έπειτα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: magnesianews.gr

