Βόλος: Μήνυσαν Υποδιευθύντρια Γυμνασίου γιατί ο γιός τους πήρε αποβολή

Στα Δικαστήρια φαίνεται ότι θα λύσουν τις διαφορές τους οι γονείς ενός μαθητή Γυμνασίου του Βόλου και η Υποδιευθύντρια του σχολείου, καθώς ξέσπασε καβγάς στο σχολείο για την αποβολή που πήρε ο μαθητής.

Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί, όταν στο Γυμνάσιο του Βόλου έφτασαν οι γονείς ενός μαθητή, ο οποίος μαζί με έναν συμμαθητή του είχε πάρει αποβολή.

Οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην Υποδιευθύντρια, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν τόσο πολύ, που υπήρξε αναστάτωση σε όλο το σχολείο.

Η Υποδιευθύντρια κάλεσε την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και ο πατέρας κατέθεσε μήνυση εναντίον της για εξύβριση και κατήγγειλε τον πατέρα του παιδιού για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας.

Οι γονείς συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση κι έπειτα αφέθηκαν ελεύθεροι.

