Του Μάκη Συνοδινού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του άνδρα, που όπως ισχυρίστηκε η γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή του Αλίμου, απήγαγε το μωρό μέσα από σούπερ μάρκετ.

Ο λόγος για έναν άνδρα με 1,80 ύψος, γύρω στα 90 κιλά. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται ο άνδρας τη στιγμή που κρατά το βρέφος μέσα στο κατάστημα, αλλά και η γιαγιά του που αρχικά φαίνεται να κρατά εκείνη αγκαλιά το παιδί.

Δύο χρόνια φυλάκιση στη γιαγιά του βρέφους - Τι ισχυρίστηκε

Σημειώνεται πως δύο χρόνια ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στη γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή του Αλίμου.

Η κατηγορούμενη θα εκτίσει ένα μέρος της ποινής και συγκεκριμένα 3 μήνες, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να ανασταλεί το υπόλοιπο της ποινής της για τρία χρόνια.

Κατά την απολογία της η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι όταν ήταν στο σούπερ μάρκετ ένας άγνωστος άνδρας την πλησίασε λέγοντάς της ότι θα πληρώσει τα ψώνια και θα της κρατήσει το βρέφος μέχρι να ψωνίσει, εκείνη του το έδωσε και στη συνέχεια ο άγνωστος άνδρας εξαφανίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.