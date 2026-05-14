Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Μαΐου

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αριστοτέλης, Τέλης
- Θεράπων *
- Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:15 - Δύση ήλιου: 20:27 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά
Σελήνη 26.7 ημερών
Πηγή: skai.gr
