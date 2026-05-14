Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Μαΐου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:15 και δύση ήλιου στις 20:27 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Αριστοτέλης, Τέλης
  • Θεράπων *
  • Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:15 - Δύση ήλιου: 20:27 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 26.7 ημερών
 

