Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος και της Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

Αυγή, Αυγούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:19 - Δύση ήλιου: 17:59 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 13.6 ημερών



Πηγή: skai.gr

