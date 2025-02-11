Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουν σήμερα στις 07:19 και δύση ήλιου στις 17:59 

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος και της Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

  • Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα
  • Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *
  • Αυγή, Αυγούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:19 - Δύση ήλιου: 17:59 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 13.6 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark