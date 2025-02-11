Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος και της Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.
Σήμερα, γιορτάζουν οι:
- Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα
- Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *
- Αυγή, Αυγούλα
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:19 - Δύση ήλιου: 17:59 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 13.6 ημερών
