Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ήρωνος και των Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων

Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης

Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ

Ανατολή ήλιου: 06:36 - Δύση ήλιου: 20:24 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 15.8 ημερών



