Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Αυγούστου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:36, δύση ήλιου στις 20:24 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 49 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ήρωνος και των Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων
  • Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης
  • Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ

Ανατολή ήλιου: 06:36 - Δύση ήλιου: 20:24 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 49 λεπτά
Σελήνη 15.8 ημερών
 

