Η πανσέληνος του Οξύρρυγχου, γνωστή και ως πανσέληνος Αυγούστου φωτίζει απόψε τον ουρανό, με πλούσια ιστορία και συμβολισμό.

Σε όλη τη χώρα, το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι μαγεύει όσους το θαυμάζουν, ειδικά από κάποιον αρχαιολογικό χώρο.

Πανσέληνος του Αυγούστου στην Ακρόπολη

Πανσέληνος του Αυγούστου στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα

Πανσέληνος του Αυγούστου στο Ναύπλιο

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος χαρακτηρίζεται και ως «υπερπανσέληνος», αφού το φεγγάρι είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας το αυτό μοναδικό θέαμα.

Ονομάζεται "Φεγγάρι του Οξύρρυγχου" λόγω της αυξημένης παρουσίας του οξύρρυγχου, ενός αρχαίου γλυκού νερού ψαριού, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.

Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες παρατηρούσαν την αφθονία του οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain κατά τον Αύγουστο, όταν η αλιεία του ήταν πιο αποδοτική

