Γιορτινά τραπέζια με πολύ φαγητό και άφθονα γλυκά έχουν οι ημέρες που διανύουμε. Καθώς είμαστε σε περίοδο χαλάρωσης, διασκέδασης και απόλαυσης, δεν μετράμε τις θερμίδες.

Η διατροφολόγος Αριστέα Γαζούλη μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή "Πρωίαν σε Είδον" δίνει διατροφικές συμβουλές για την περίοδο των εορτών και τι πρέπει να προσέξουμε -για όποιον θέλει να κρατήσει μια ισορροπία.

Αρχικά, όπως εξηγεί, 150 θερμίδες έχει η δίπλα, 180 το μελομακάρονο και 200 ο κουραμπιές. Ωστόσο, το μελομακάρονο έχει ποιοτικές θερμίδες καθώς έχει μέλι και λάδι, σε αντίθεση με τον κουραμπιέ που έχει βούτυρο.

Σε λίγες μέρες έχουμε και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, η διατροφολόγος συμβουλεύει πώς θα διαχειριστούμε τα φουσκώματα.

«Ξεκινάμε με σαλάτα γιατί βοηθάει, οι ίνες αρχίζουν και γεμίζουν το στομάχι. Γευόμαστε, τρώμε αργά, ευχαριστιόμαστε», λέει και επισημαίνει πως τρώμε αυτά που θέλουμε και όχι αυτά που πρέπει. Αν υπάρξει δυσφορία θα μας βοηθήσει η σόδα, ενώ για το ποια ποτά είναι καλύτερα να καταναλώσουμε, σημειώνει πως είναι τα διαυγή, πχ κρασί, τσίπουρο, ούζο αλλά για όποιον θέλει πχ μια βότκα ας την πιει με χυμό λεμονιού και όχι με αναψυκτικό.

Επίσης, επισημαίνει να μην πηγαίνουμε στο τραπέζι νηστικοί, μην τρώγοντας όλη τη μέρα. «Το απογευματινό φρούτο και το μελομακάρονό μας πρέπει να το φάμε κανονικά. Ίσως να βάζαμε την ίδια ημέρα, το μεσημέρι και κοτόπουλο με σαλάτα για να χαμηλώσουμε λίγο τις θερμίδες».

Για την επόμενη ημέρα του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού, που έχουν περισσέψει φαγητά, η διατροφολόγος τονίζει πως πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.

Όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε την κατακράτηση των ημερών αυτών συμβουλεύει: «Οι επόμενες ημέρες δεν είναι δεν τρώω αλλά προσπαθώ να αυξήσω την διούρηση μου, γιατί έχω κάνει μεγάλη κατακράτηση. Νερό, πολύ νερό, πολλά φρούτα, λίγο περπάτημα και μια μικρή μείωση του αλατιού».



