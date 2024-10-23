Μέγας Αλέξανδρος: Εντυπωσιακή ανακάλυψη από Ελληνες αρχαιολόγους για τον χιτώνα του

Η είδηση ότι ομάδα αρχαιολόγων, με επικεφαλής τον Αντώνιο Μπαρτζιώκα, ομότιμο καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, φέρεται να ταυτοποίησε τον ιερό χιτώνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Field Archaeology πρόκειται για ένα κομμάτι μωβ υφάσματος που είχε βρεθεί σε έναν από τους βασιλικούς τάφους στη Βεργίνα, μέσα σε χρυσό οστεοφυλάκιο στον Τύμβο ΙΙ, μαζί με τα λείψανα ενός άνδρα και το ένα χρυσό στεφάνι.

Ο υφαντός μωβ χιτώνας με το λευκό στρίφωμα ήταν γνωστό ως σάραπις, το ένδυμα των Περσών βασιλιάδων, το οποίο υιοθέτησε και ο κατακτητής μέγας Μέγας Αλέξανδρος .

Η ομάδα του καθηγητή Μπαρτζώκα έκανε εκτενείς αναλύσεις στο κομμάτι του υφάσματος.

Από αυτές προέκυψε ότι, το ύφασμα είναι φτιαγμένο από βαμβάκι, υλικό σπάνιο για την εποχή και ήταν βαμμένο με το βασιλικό μωβ χρώμα.

Επίσης, ανάμεσα στις επιστρώσεις του υφάσματος, βρέθηκε χουντίτης, ένα λαμπερό, λευκό ορυκτό που χρησιμοποιούταν στην αρχαία Περσία.

Επιπλέον, η ανακάλυψη του χιτωνίου στο Τύμβο ΙΙ της Βεργίνας συνδέεται με τις απεικονίσεις στο διάζωμα του τάφου, όπου σε μια σκηνή κυνηγιού, ένας από τους κυνηγούς φορά ένα μωβ χιτώνα με λευκές ρίγες, παρόμοιο με την περιγραφή της σαράπιδος στις ιστορικές πηγές (κεντρική φωτογραφία).

Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν την πεποίθηση ότι το κομμάτι υφάσματος που βρέθηκε στη Βεργίνα ανήκει σε βασιλικό ένδυμα με προέλευση από την Ανατολή, πιθανότατα το έφερε μαζί του πίσω στη Βεργίνα ο Μέγας Αλέξανδρος.

Πρόκειται για μια ανακάλυψη με σπουδαίες προεκτάσεις, καθώς σηματοδοτεί ότι, πολλά από τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον Τύμβο ΙΙ, ανήκαν πράγματι στον Μέγα Αλέξανδρο και όχι στο βασιλιά Φίλιππο της Μακεδονίας, όπως πιστεύεται.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο τάφος στον Τύμβο ΙΙ ανήκε στον Φίλιππο Β', τον πατέρα του Αλέξανδρου, αλλά νέες ανακαλύψεις, συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων και τοιχογραφιών, υποδηλώνουν ότι μπορεί άνηκε στον Φίλιππο Γ' Αρριδαίο, ετεροθαλή αδερφό του Αλέξανδρου, σύμφωνα με το AllThatsInteresting.

