Προστάτης: Fusion διαπερινεϊκή βιοψία

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες στην Ευρώπη. Στα αρχικά στάδια της νόσου, ο περιορισμένος στον προστάτη καρκίνος είναι ασυμπτωματικός και άρα ο μόνος τρόπος έγκαιρης διάγνωσης γίνεται με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο του PSA αίματος και της δακτυλικής εξέτασης του προστάτη από τον ουρολόγο.

«Σε περίπτωση υποψίας καρκίνου ο ουρολόγος θα συστήσει την πιο ειδική εξέταση για την τοπική διάγνωση που είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (MRI προστάτη). Σε συνδυασμό με τη μαγνητική και ειδικά εφόσον βρεθούν σε αυτήν ύποπτες εστίες, πραγματοποιείται βιοψία προστάτη» εξηγεί ο δρ Νικόλαος Α. Κωστακόπουλος MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία, Επιμελητής A΄ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ.

Υπάρχει πλέον διαθέσιμο το πιο σύγχρονο σύστημα βιοψίας προστάτη, το Fusion Biopsee, με δυνατότητα σύντηξης της εικόνας της μαγνητικής τομογραφίας και του υπερήχου, για τη λήψη βιοψιών ακόμα και από τις πιο μικρές ύποπτες εστίες, μεγέθους λίγων χιλιοστών.

Η Fusion διαπερινεϊκή βιοψία του προστάτη, αποτελεί την πιο εξελιγμένη, με ακρίβεια στη διάγνωση και με τη μεγαλύτερη ασφάλεια τεχνική, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχει ισχυρή υποψία καρκίνου και η κλασική βιοψία δεν καταφέρνει να τον αναδείξει.

«Με ειδικό λογισμικό», εξηγεί ο ειδικός, «συνδυάζονται οι εικόνες της πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας που έχει κάνει ο ασθενής, με τον υπέρηχο του προστάτη, ώστε να εντοπιστούν και να χαρτογραφηθούν σε ζωντανό χρόνο, με ακρίβεια χιλιοστού, οι ύποπτες εστίες, από τις οποίες χρειάζεται να ληφθούν βιοψίες. Μαζί με τις ύποπτες εστίες λαμβάνονται και τυχαίες αντιπροσωπευτικές βιοψίες από όλο τον προστάτη, ώστε να επιτευχθεί η σωστή διάγνωση.

Η τεχνική πραγματοποιείται με ειδική κεφαλή υπερήχου και πλέγμα μέσα από το περίνεο (το δέρμα μεταξύ των όρχεων και του πρωκτού) και όχι μέσω του ορθού και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες για σοβαρή ουρολοίμωξη και σήψη που υπάρχουν με την κλασική διορθική (μέσω του ορθού) βιοψία, ενώ δεν τραυματίζεται και ο βλεννογόνος του εντέρου.

Η καινούργια τεχνική δεν απαιτεί παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο, και την ίδια ημέρα, μερικές ώρες μετά τη fusion βιοψία, επιστρέφει στο σπίτι του και στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα ο ασθενής λαμβάνει αντιβίωση για λιγότερες ημέρες σε σύγκριση με την κλασική βιοψία», καταλήγει ο δρ Κωστακόπουλος.

*Στο Metropolitan General υπάρχει η δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη από την έγκαιρη διάγνωση ως την αποτελεσματική θεραπεία. Εφόσον, με τη fusion βιοψία προστάτη, διαγνωστεί καρκίνος στα αρχικά στάδια, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη Ρομποτική Προστατεκτομή με το σύγχρονο ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi.

Με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, χωρίς τομή, αφαιρείται ο προστάτης και δημιουργείται μια νέα σύνδεση μεταξύ της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας. Η ρομποτική αφαίρεση συνδέεται με πολύ λιγότερο πόνο, μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας κήλης, ενώ παραμένει εξίσου ασφαλής για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική αφαίρεση. Επίσης, επανέρχονται γρηγορότερα η εγκράτεια των ούρων και η στυτική λειτουργία μετά την επέμβαση.

Με τις καινοτόμες τεχνολογίες που υπάρχουν διαθέσιμες, η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη πραγματοποιείται στοχευμένα, με μεγαλύτερη επιτυχία και ελαττώνοντας σημαντικά τις ανεπιθύμητες επιπλοκές για τον ασθενή.



