Διευκρινίσεις σχετικά με το ενδεχόμενο εμβολίου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στη χώρα μας έδωσε ο ΕΟΦ.

«Δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Στη χώρα μας υπεύθυνος Φορέας για τη διαχείριση του νοσήματος είναι το υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων» γράφει η ανακοίνωση» αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Υπενθυμίζεται ότι ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την περασμένη Δευτέρα είχε αναφέρει ότι η υπεύθυνη επιτροπή Κτηνιατρικής της Κομισιόν προτίθενται να δημιουργήσουν ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι με εμβόλιο εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να το ζητήσει η χώρα.

Πηγή: skai.gr

