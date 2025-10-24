Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο βουλγαρικής καταγωγής έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα δύο μέρες πριν και πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά. Ωστόσο, διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε.

«Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πηγή: skai.gr

