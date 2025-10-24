Της Έλενας Γαλάρη

Στην Ευρωπαία ανακρίτρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 12 από τους συνολικά 37 κατηγορούμενους στην υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρώτη απολογήθηκε μια 27χρονη εγκυμονούσα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία της είπε: «Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιου. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Οι απολογίες συνεχίζονται.



