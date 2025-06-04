Πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, με τα οποία πραγματοποιούνταν παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως με την αεροπορική μέθοδο, εντοπίστηκε, χθες Τρίτη 3 Ιουνίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Συνελήφθη μια γυναίκα - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα ταυτοποιημένο άτομο

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή αστυνομικών και δικαστικών Αρχών του Βελγίου, κατόπιν Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη μια ημεδαπή, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για πλαστογραφία εγγράφων, παραχάραξη νομίσματος και κατοχή διαβατηρίου-ταξιδιωτικού εγγράφου τρίτου προσώπου.

Πώς δρούσε

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα σχετικά με διεθνικό κύκλωμα, τα μέλη του οποίου διοργάνωναν παράνομες διακινήσεις μεταναστών, από την Ελλάδα ή τις χώρες καταγωγής τους με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα, προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως το Βέλγιο, καθώς και από την Τουρκία στην Ελλάδα, εφοδιάζοντάς τους με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως προέκυψε, βασικό μέλος του κυκλώματος ήταν η συλληφθείσα, η οποία λειτουργούσε, εντός της οικίας της, πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, με τα οποία πραγματοποιούνταν οι παράνομες διακινήσεις, καθώς επίσης και κατάρτισης πλαστών χαρτονομισμάτων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η συλληφθείσα διακινούσε δέματα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς ευρωπαϊκές χώρες, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, καθώς, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών με τη EUROPOL, ταυτοποιήθηκε ως αποστολέας σχετικού δέματος που είχε εντοπιστεί το 2020 στη Γερμανία.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των ερευνών, διακριβώθηκαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη του κυκλώματος, που κυμαίνονταν από -7.500- ευρώ έως 17.000 ανά περίπτωση διακίνησης μετανάστη.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιηθήκαν στην οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3πολυμηχανήματα,

15 εκτυπωτές,

πλαστικοποιητής,

2 μεταλλικές πρέσες χειρός,

υδραυλική πρέσα αέρος,

λέιζερ εγχάραξης,

μηχανή εγχάραξης,

4 σκληροί δίσκοι,

καταστροφέας εγγράφων,

επιτραπέζιος χαράκτης,

πλήθος μελανιών,

κινητό,

τάμπλετ,

70 έγγραφα, πλήρως καταρτισμένα ή υπό επεξεργασία (δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής, διαβατήρια κλπ),

58 πλαστές σφραγίδες,

10 μακροσκοπικά πλαστά χαρτονομίσματα,

565 ασημοτυπίες με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας χαρτονομισμάτων και

18 πλαστές ταξιδιωτικές επιταγές, ονομαστικής αξίας 500 δολαρίων έκαστη.

Η εν λόγω επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας, ενώ για τα στοιχεία που παρουσιάζουν διεθνή χαρακτήρα, πραγματοποιείται έρευνα μέσω συνεργασίας με την EUROPOL.

H συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργαστηριακό έλεγχο.

