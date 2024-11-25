Πρωτοφανές περιστατικό για την Κεφαλονιά κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν να κατασβήσουν φωτιά σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που βρισκόταν μέσα στην αυλή ιδιωτικής κατοικίας. Δυστυχώς, κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο απανθρακωμένο πτώμα άνδρα.

Σε επικοινωνία μας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιβεβαιώθηκε ότι το θύμα είναι Βρετανός, ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στο ίδιο του το αυτοκίνητο.

