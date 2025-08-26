Σε μια πρωτότυπη πρόταση γάμου προχώρησε ένας ορειβάτης προς την αγαπημένη του.

Τη συγκινητική σκηνή καταγράφει βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο λογαριασμός Weddingbyastir και φαίνεται να τραβήχτηκε από wedding planner που συμμετείχε στην ανάβαση.

Το ζευγάρι ανέβηκε σε υψόμετρο 2.918 μέτρων στον Όλυμπο, όταν ξαφνικά ο άνδρας γονατίζει μπροστά στην αγαπημένη του και της βγάζει ένα δαχτυλίδι. Δίχως να μπορεί να το πιστέψει η γυναίκα πιστεύει στην αρχή ότι είναι ψεύτικο, ωστόσο εκείνος τη διαβεβαιώνει ότι είναι αληθινό.

«POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: "Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ΝΑΙ". Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή», αναφέρει το κείμενο της ανάρτησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.