Εντοπισμός και κατάσχεση 9.390.000 λαθραίων τσιγάρων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κ.Λ. Πειραιά σε συνεργασία με Τελωνειακούς Υπαλλήλους του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, προέβησαν σε εντοπισμό και κατάσχεση εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (9.390.000) λαθραίων τσιγάρων, εντός εμπορευματοκιβωτίου στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) του λιμένα Πειραιά.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών της ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ., δεσμεύτηκε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο εκφορτώθηκε στον Σ.ΕΜΠΟ., προερχόμενο από την Ταϋλάνδη με τελικό προορισμό την Μπρατισλάβα Σλοβακίας. Κατόπιν αποσφράγισης και ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στο εμπορευματοκιβώτιο υπήρχε φορτίο απόκρυψης (βαλίτσες τρόλεϊ), πίσω από το οποίο είχαν τοποθετηθεί 939 χαρτοκιβώτια (boxes) με τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (469.500) πακέτα των είκοσι τσιγάρων έκαστο.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ τα κατασχεθέντα (καπνικά προϊόντα και το εμπορευματοκιβώτιο ως μέσο μεταφοράς των λαθρεμπορευμάτων) παραδόθηκαν στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι που αντιπροσωπεύουν απώλεια εσόδων για το Δημόσιο αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 ευρώ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.