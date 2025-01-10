«Η πρόθεση της κυβέρνησης να μπει φρένο στις πολύ μεγάλες αυξήσεις των ασφαλίστρων για τα προγράμματα υγείας και όσα συζητήθηκαν το πρωί στη Βουλή δικαιώνουν την πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που ανέδειξε το σοβαρότατο αυτό θέμα και ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία». Αυτό ανέφερε, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και πρόσθεσε:

«Κυρίως δικαιωνόμαστε στην πάγια θέση μας στο να μην εμπλέκεται ο ΙΟΒΕ στο θέμα των όποιων αναπροσαρμογών του ύψους των ασφαλίστρων αλλά οι υπολογισμοί να γίνονται σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2026 για τις αλλαγές που προανήγγειλε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης. Αυτές πρέπει να ισχύσουν άμεσα, κάτι που θα είναι προς όφελος και των ασφαλισμένων αλλά και της ίδιας της ασφαλιστικής αγοράς.

Όπως παραδέχθηκε και ο κ. Θεοδωρικάκος, περίπου 460.000 ασφαλισμένοι έχουν ακυρώσει τα διά βίου συμβόλαιά τους τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και των υπέρογκων αυξήσεων. Απόλυτη προτεραιότητα, λοιπόν, όλων των αρμόδιων φορέων πρέπει να είναι η προστασία του καταναλωτή.

Και βέβαια το "σπάσιμο" του ολιγοπωλίου που επικρατεί στον χώρο της ιδιωτικής υγείας εξαιτίας των πρακτικών 2-3 ιδιωτικών νοσοκομείων και που έχει ως συνέπεια η Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των υψηλότερων νοσηλείων στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ελβετία. Υπενθυμίζω ότι το θέμα του συγκεκριμένου ολιγοπωλίου είχε τεθεί και από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Μία λύση θα ήταν να ισχύσουν πρωτόκολλα μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων, στο πρότυπο αυτών που έχει ο ΕΟΠΥΥ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα για αυθαίρετες αυξήσεις στα νοσήλεια.

Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι κάθε χρόνο οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 5 δισ. ευρώ στην ιδιωτική υγεία.

Το θέμα, λοιπόν, των ιδιωτικών ασφαλίσεων είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει άμεση σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, ενώ επηρεάζει σαφώς και το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα συνεχίσει να δίνει μάχες, τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην ασφαλιστική αγορά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

