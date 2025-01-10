Σχεδόν οι μισές εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν υψηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι, ενώ επίσης υψηλό ήταν το ποσοστό (39%) επιχειρήσεων που παρέμεινε στα περυσινά επίπεδα. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Το επιστημονικό επιτελείο της ΕΣΕΕ αποτύπωσε αυτό που τελικά όλοι βλέπαμε στην αγορά: Αυξημένη επισκεψιμότητα με λιγότερες όμως "σακούλες" στους δρόμους, ειδικά το διάστημα που προηγήθηκε της καταβολής του δώρου του ιδιωτικού τομέα. Παρότι σχεδόν οι μισές εμπορικές επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να αυξάνονται, εντούτοις είναι αμφίβολο εάν η αύξηση ήταν αρκετή για να καλύψει την τεράστια αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων που περιλαμβάνουν ενοίκια, μισθοδοσία, ενέργεια κ.λπ. Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι οι εκπτώσεις, που ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα με υψηλές προσδοκίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων από τη στατιστική Αρχή για το 2024, θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα την κατάσταση της αγοράς, δηλαδή της πραγματικής οικονομίας, ώστε τεκμηριωμένα να διεκδικήσουμε τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας».

Η έρευνα

Αναλυτικά, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση για τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2024-2025 -παρότι με ρυθμούς βραδύτερους από τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων- η κίνηση στην αγορά τη συγκεκριμένη περίοδο παρουσιάζει σημάδια ομαλοποίησης σε σχέση με πέρυσι, ενώ και η συνολική εικόνα του έτους καταγράφει μία ήπια βελτίωση, μετά από μία μακρά περίοδο παρατεταμένων κρίσεων και αναταράξεων. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με υψηλότερες πωλήσεις κατά τη φετινή εορταστική περίοδο υπερβαίνει το αντίστοιχο περυσινό. Παρά την ικανοποιητική επισκεψιμότητα, έλειψαν και φέτος από την αγορά οι «αυθόρμητες πωλήσεις» καθώς οι καταναλωτές αγόρασαν στοχευμένα, χωρίς να «παρασυρθούν» από το εορταστικό κλίμα. Ωστόσο, οι προκλήσεις και η αβεβαιότητα στην αγορά παραμένουν, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε προσφορές/εκπτώσεις ακόμη και μέσα στις γιορτές. Ως κυρίαρχες προκλήσεις αναδεικνύονται κατά σειρά σημαντικότητας οι οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, το λειτουργικό κόστος της, καθώς και τα φορολογικά βάρη της.

Συνοπτικά, προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά τη φετινή εορταστική περίοδο σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (45%) κατέγραψαν υψηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι, ενώ επίσης υψηλό ήταν το ποσοστό (39%) επιχειρήσεων που παρέμεινε στα περυσινά επίπεδα.

2. Στις τέσσερις από τις δέκα επιχειρήσεις με βελτιωμένες πωλήσεις, η εν λόγω αύξηση διαμορφώθηκε από 11% έως 20%. Αντίθετα, στις επιχειρήσεις με μειωμένες πωλήσεις, σε σχέση με πέρυσι, το 52% αυτών εμφανίζει υποχώρηση χαμηλότερη του 10%.

3. Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (43%) εμφανίζονται από πολύ έως και πάρα πολύ ικανοποιημένες από την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, ενώ περίπου οι μισές (46%) παρουσιάζονται μέτρια ικανοποιημένες.

4. Σε παλαιότερες έρευνες, η καλύτερη περίοδος για την αγοραστική κίνηση εντοπιζόταν στο χρονικό διάστημα που προηγείτο των Χριστουγέννων, εξαιτίας και της καταβολής του δώρου. Ωστόσο, φέτος για τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (38%), η αγοραστική κίνηση κορυφώθηκε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

5. Η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ανάγκασε σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις (49%) να πραγματοποιήσουν προσφορές/εκπτώσεις ακόμα και κατά την εορταστική περίοδο. Ειδικότερα, το 51% των επιχειρήσεων προχώρησαν σε εκπτώσεις, μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων τους από 11% έως 20%.

6. Για το 34% των επιχειρήσεων φαίνεται ότι τα πιο φθηνά εμπορεύματα είναι αυτά που προτιμήθηκαν από τους καταναλωτές, γεγονός που πιθανόν συνδέεται και με το αυξημένο κόστος ζωής.

7. Για το σύνολο του 2024 η αγορά παρουσιάζει μία συγκρατημένα ευνοϊκή εικόνα, αφού οι θετικές αποκρίσεις υπερβαίνουν τις αρνητικές.

8. Οι συσσωρευμένες προκλήσεις και τα εμπόδια στην αγορά, σε συνδυασμό με τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, ενισχύουν ελαφρώς τις προσδοκίες των επιχειρήσεων σχετικά με τις προβλέψεις τους για τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2025. Μία στις τρεις επιχειρήσεις (32%) θεωρεί πως οι συγκεκριμένες πωλήσεις θα διαμορφωθούν σε μέτρια επίπεδα, το 28% αναμένει βελτίωση, ενώ το 26% δεν συμμετέχει στις εκπτώσεις (τρόφιμα).

9. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως το ποσοστό των επιχειρήσεων με δυνατότητα απομακρυσμένων πωλήσεων παραμένει στα περυσινά επίπεδα (52%), εξέλιξη που σηματοδοτεί πως η ψηφιακή μετάβαση βρίσκεται σε στασιμότητα, αντανακλώντας, σε έναν βαθμό, την αβεβαιότητα αλλά και το κόστος της ψηφιακής αναβάθμισης.

10. Στις κυριότερες παραμέτρους αυτής της αβεβαιότητας συγκαταλέγονται κατά σειρά σημαντικότητας, για ακόμα ένα έτος, οι οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, το υψηλό λειτουργικό κόστος της και τα φορολογικά βάρη της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.