Ληστεία με στόχο σούπερ μάρκετ στην οδό Θερμοπυλών στα Καμίνια σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, άνδρας αγνώστων στοιχείων εισέβαλε στο κατάστημα γύρω στις 20:15 το βράδυ και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αποσπώντας του χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: skai.gr

