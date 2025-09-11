Λογαριασμός
Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια - Αναζητείται ο δράστης

Ο δράστης με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αποσπώντας του χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση

Αστυνομία

Ληστεία με στόχο σούπερ μάρκετ στην οδό Θερμοπυλών στα Καμίνια σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, άνδρας αγνώστων στοιχείων εισέβαλε στο κατάστημα γύρω στις 20:15 το βράδυ και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αποσπώντας του χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

