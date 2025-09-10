Νέο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Σπηλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο οδηγός, αλλοδαπός σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί.

Άμεσα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Στην επιχείρηση για τον απεγκλωβισμού του άτυχου άνδρα συμμετείχαν 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με τρία πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

