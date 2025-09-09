Λογαριασμός
Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στον Μαραθώνα - Αναζητείται ο δράστης

Ο δράστης, με την απειλή όπλου, ακινητοποίησε τον υπάλληλο του πρακτορείου αποσπώντας του χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση

Ληστεία με στόχο πρακτορείο του ΟΠΑΠ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, άνδρας αγνώστων στοιχείων, εισέβαλε σε πρακτορείο γύρω στις 21:00, και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αποσπώντας του χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

