Ληστεία με στόχο πρακτορείο του ΟΠΑΠ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Μαραθώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, άνδρας αγνώστων στοιχείων, εισέβαλε σε πρακτορείο γύρω στις 21:00, και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αποσπώντας του χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Πηγή: skai.gr
