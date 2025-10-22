Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης γνωστό κατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι.

Ειδικότερα φωτιά ξέσπασε στην είσοδο γνωστού καταστήματος αλυσίδας παιχνιδιών με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές έξω από το κατάστημα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, μετά από ειδοποίηση των περίοικων, έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, από την έρευνα που ακολούθησε στο σημείο, προέκυψε ότι είχε τοποθετηθεί εμπρηστικός μηχανισμός στην είσοδο του καταστήματος, καθώς βρέθηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι, γκαζάκια και φιτίλι.

Την έρευνα έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.