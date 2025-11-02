Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρέστη την Κυριακή 02 Νοεμβρίου, στις εκδηλώσεις εορτασμού της απελευθέρωσης του Μετσόβου και της Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Αξιωματικών Ιππικού - Τεθωρακισμένων 1940, που διεξήχθησαν στο Μέτσοβο. Εκεί τον υποδέχθηκε η Δήμαρχος Μετσόβου Μαρία – Χριστίνα Αβέρωφ. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κώστας Τασούλας, ενώ τη Δοξολογία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κ.κ. Μάξιμος.

Μετά το πέρας της τελετής, ο κ. Δαβάκης δήλωσε:

«Σήμερα παρευρέθηκα στις εκδηλώσεις εορτασμού της απελευθέρωσης του Μετσόβου και της Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Αξιωματικών Ιππικού - Τεθωρακισμένων 1940.

Το Μέτσοβο δεν είναι απλώς ένας τόπος με ξεχωριστή παράδοση. Είναι ένας τόπος-σύμβολο της λεβεντιάς, της αντοχής και της αγάπης για την πατρίδα. Εδώ, στις πλαγιές της Πίνδου, γράφτηκαν σελίδες ηρωισμού και ανδρείας που φωτίζουν μέχρι σήμερα την πορεία του Έθνους.

Σε αυτά τα βουνά η Μεραρχία Ιππικού - Τεθωρακισμένων 1940, με Αρχηγό τον Υποστράτηγο Γεώργιο Στανωτά, έγραψε λαμπρές σελίδες δόξας. Αντιτάχθηκε σθεναρά στην ιταλική Μεραρχία «Julia» και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη. Μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι ηρωικοί ιππείς της απέδειξαν ότι η πειθαρχία, η αυταπάρνηση και η πίστη στην πατρίδα μπορούν να μετατρέψουν το φαινομενικά αδύνατο σε νίκη. Οι αξιωματικοί, οι οπλίτες και οι έφεδροι που πολέμησαν τότε, με πίστη και με πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος, απέδειξαν ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται με θυσίες.

Το Μέτσοβο στάθηκε τότε, όπως και πάντα, προμαχώνας της ελληνικής ψυχής.

Σήμερα αποδίδουμε τιμή στους αγωνιστές που με θάρρος και αυταπάρνηση επέβαλλαν το αυτονόητο: το δικαίωμα του ελληνικού λαού να ζει ελεύθερος. Η θυσία τους δεν λησμονείται.

Χρόνια πολλά στο Μέτσοβο!

Χρόνια πολλά στην Ήπειρο!

Αθάνατοι οι ιππείς της Μεραρχίας Ιππικού- Τεθωρακισμένων 1940!»

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν οι βουλευτές Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Γιώργος Αμυράς, Ιωάννης Τσίμαρης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου-Μακεδονίας Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο Διευθυντής Α’ Κλάδου/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, ο Διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης, ο Επιτελάρχης της 1ηςΣΤΡΑΤΙΑΣ Υποστράτηγος Γεώργιος Βασιλειάδης, ο Διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας Υποστράτηγος Ηλίας Κωστάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιππικού – Τεθωρακισμένων του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ταξίαρχος Αριστείδης Καβαρλίγκος, ο Διοικητής της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Στυλιανός Αντωνιάδης, ο Επιτελάρχης της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Ταξίαρχος Βασίλειος Λαμπρόπουλος, ο Διοικητής της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Παντελεήμων Σαραφίδης, ο Διοικητής της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Αθανάσιος Τζήκας, o Διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας (VIII ΜΠΤΑΞ «ΗΠΕΙΡΟΣ») Ταξίαρχος Βασίλειος Κολιός και αντιπροσωπείες Αξιωματικών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας.

