Της Έλενας Γαλάρη

Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης πορίσματος του εθνικού οργανισμού για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη ζητούν συγγενείς των θυμάτων.

Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο του εθνικού οργανισμού μέσω του δικηγόρου τους, ζητούν να αναβληθεί η δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων της επιτροπής, ώστε να ληφθούν τα συμπεράσματα και των δύο τεχνικών εκθέσεων.

«Θεωρούμε πλέον απαραίτητο να υπάρξει αναβολή διότι τα αποτελέσματα των δύο εκθέσεων μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανεύρεση της αλήθειας».

Σημειώνεται ο «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών – Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.» ο οποίος έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, έχει ανακοινώσει ότι αύριο, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, θα γνωστοποιήσει τα πορίσματά του για τις αιτίες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα, την κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου, τη μη αξιοποίηση των κονδυλίων για τη βελτίωσή του, αλλά και τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη που ακολούθησε της σύγκρουσης των τρένων.

Η επιστολή των συγγενών των θυμάτων:

«Κύριε πρόεδρε,

Είμαι συνήγορος συγγενών θανόντων και παθόντων στην τραγωδία των Τεμπών. Όλοι προσπαθούμε, από τη θέση και το ρόλο του καθενός να ρίξουμε φως παντού και να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Ήδη έχουν απαγγελθεί από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και τις ανακριτικές αρχές του εφετείου Λαρίσας, κατηγορητήρια (σύνολο 66) με σοβαρές κακουργηματικές πράξεις. Το ανακριτικό έργο φθάνει σε λίγο διάστημα στο τέλος. Ελάχιστες (2-3) περιπτώσεις για απολογίες κατηγορουμένων έχουν απομείνει.

Συνεχίζουν όμως ακόμη και σήμερα 2 χρόνια μετά να κυριαρχούν γκρίζες ζώνες και πολλά ερωτηματικά, όπως η ύπαρξη ή όχι εύφλεκτων χημικών ουσιών στην εμπορική αμαξοστοιχία. Ένα ζήτημα που ‘καίει’ τους γονείς να μάθουν την αλήθεια. Η δικαιοσύνη να ρίξει φως παντού. Χάθηκαν 57 ψυχές. Για τις φωτιές που πυρπόλησαν τα παιδιά, για τις αιτίες της τραγωδίας και τις εκρήξεις υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και συμπεράσματα. Οι ανησυχίες και τα ερωτήματα των συγγενών και των συνηγόρων δεν έχουν πάρει πειστικές απαντήσεις. Με τις πιθανότητες και τις υποθέσεις δεν ησυχάζουν οι συνειδήσεις.

Ο Οργανισμός με την έρευνα προφανώς θα εξαντλήσει και θα αξιοποιήσει κάθε αποδεικτικό στοιχείο, για να ριξει φώς αλήθειας για τις πραγματικές αιτίες του εγκλήματος. Αναμένουμε την τεχνική έκθεση της ΔΕΕ για τη γνησιότητα, των 3 βίντεο, που προσκομίστηκαν μετά από δύο χρόνια τα οποία και έχουν προξενήσει πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που κατατέθηκαν στην ανακριτική αρχή.

Αναμένουμε επίσης την πραγματογνωμοσύνη του Πολυτεχνείου του καθηγητή κ.Καρώνη, για να ρίξει φως βεβαιότητας και όχι πιθανότητας, για την ύπαρξη η μη παράνομου φορτίου καθώς και για τις αιτίες της έκρηξης, της φωτιάς που πυρπόλησε νέα παιδιά. Και οι δύο τεχνικές εκθέσεις πιστεύουμε, ότι τα συμπεράσματα τους θα ρίξουν φως στις αιτίες της έκρηξης και τις φωτιάς. Πρέπει γι’αυτό ανάλογα να αξιοποιηθούν.

Αίτημα των εντολέων μου είναι να αναβληθεί η δημοσιοποίηση ων συμπερασμάτων της επιτροπής, για να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα και των δύο τεχνικών εκθέσεων που αναφέραμε. Θεωρούμε πλέον απαραίτητο να υπάρξει αναβολή διότι τα αποτελέσματα των δύο εκθέσεων μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανεύρεση της αλήθειας.

Έχοντας συναίσθηση του πόνου των γονιών, πιστεύουμε ότι δεν είναι η καλύτερη μέρα παραμονή του εγκλήματος των Τεμπών μετά από δύο χρόνια, που σύσσωμος ο ελληνισμός συναισθάνεται, χωρίς διαιρέσεις και διακρίσεις, τον πόνο των γονιών και απαιτεί να αποδοθεί Δικαιοσύνη στους υπευθύνους και ενόχους από τον σταθμάρχη έως την πολιτική εξουσία. Ουδείς πάνω από τον νόμο.

Αιτούμεθα για τους παραπάνω λόγους την αναβολή της δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων της επιτροπής σας για να λάβετε υπόψιν τις κρίσιμες τεχνικές εκθέσεις που αναφέρουμε και ελπίζουμε να ρήξουν φως στις γκρίζες ζώνες.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Λουκάς Αποστολίδης»

Πηγή: skai.gr

