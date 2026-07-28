Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην υπογραφή μιας ευρείας συμφωνίας ενεργειακής συνεργασίας με το Ιράκ, μετά τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Ιρακινό πρωθυπουργό, Άλι αλ-Ζαΐντι.

Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι ο Ιρακινός πρωθυπουργός πρότεινε την προμήθεια 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου προς την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, μετά την τελετή υπογραφής συμφωνιών - μεταξύ των οποίων αναμενόταν και η παράταση για έναν ακόμη χρόνο της λειτουργίας του αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου Κιρκούκ–Τσεϊχάν - ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου TPAO θα μπορούσε να αναλάβει δραστηριότητες στο πετρελαϊκό κοίτασμα του Κιρκούκ, όπου σήμερα δραστηριοποιείται η BP.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον ενεργειακό τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή και μεταφορά πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.