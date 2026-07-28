Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή και ενδέχεται να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του κόσμου.

Ειδικότερα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η οργάνωση της Υεμένης εξαπέλυσε πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον σαουδαραβικού τάνκερ.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την απόφαση για τον ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της αρχής "αποκλεισμός έναντι αποκλεισμού" και της συνολικής κλιμάκωσης απέναντι στη συνολική κλιμάκωση», δήλωσε ο Σαρί.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι υποστήριξε ότι το δεξαμενόπλοιο στοχοποιήθηκε επειδή παραβίασε την απαγόρευση ναυσιπλοΐας που έχει επιβάλει η οργάνωση και αγνόησε τις προειδοποιητικές κλήσεις. Πρόσθεσε ότι, μετά την πυραυλική επίθεση, το πλοίο αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την περιοχή.

Οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή και επεκτείνοντας της επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται έξι πηγές, η Κίνα είχε απευθείας επαφές με τους Χούθι, ζητώντας να επιτραπεί στα δεξαμενόπλοιά της να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Μεταξύ των πηγών που μίλησαν στο πρακτορείο ήταν και ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Η Κίνα ήταν από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν απευθείας με τους Χούθι για να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στενό που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, είπαν οι πηγές αυτές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Το Πεκίνο επιδιώκει να συνεχιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου από τους τερματικούς σταθμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά, κυρίως από το λιμάνι Γιανμπού, ώστε να καλυφθεί το κενό από τη διακοπή του ανεφοδιασμού λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια φόρτωσαν αργό πετρέλαιο από σαουδαραβικά λιμάνια με προορισμό την Κίνα και πέρασαν από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ αφού οι Χούθι ανακοίνωσαν τους νέους περιορισμούς, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler και στοιχεία του ιστοτόπου εντοπισμού πλοίων MarineTraffic.

Οι Χούθι έχουν διαμηνύσει σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ότι τα πλοία τους μπορεί να δεχτούν επίθεση αν φορτώσουν ή ξεφορτώσουν σε σαουδαραβικά λιμάνια. Ορισμένα τάνκερ που επιχείρησαν να μπουν στην Ερυθρά περνώντας από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ έκαναν αναστροφή, για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια και δεν θα κάνει καμία έκπτωση στην προστασία της ασφάλειας, των συμφερόντων και των εθνικών της δυνατοτήτων.

Παράλληλα, το Ριάντ είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ προς πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας από φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αντίδραση των ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει ότι θα θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν για τις νέες επιθέσεις των Χούθι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για τις επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές συνέπειες εάν οι Χούθι συνεχίσουν τις επιθέσεις τους.

Πηγή: skai.gr

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