Ιράν: «Νόμιμος στόχος» κάθε ευρωπαϊκό πλοίο που πλησιάζει το Στενό του Ορμούζ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, προειδοποίησε την Τρίτη ότι «οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πλοίο επιθυμεί να πλησιάσει το Στενό του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο στόχο», όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ακόμη, επανέλαβε την πολιτική της Τεχεράνης ότι η θαλάσσια οδός δεν θα επανέλθει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παράλληλα, ο Γκαριμπαμπαντί τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιτρέψει το άνοιγμα της νότιας διαδρομής μέσω του Στενού, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι η χώρα του δεν είναι πλέον σε θέση να ασκεί την κυριαρχία της πάνω σε αυτό το ζωτικής σημασίας πέρασμα.

Δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη πρότεινε στο Ομάν να αναλάβει η ίδια τη ρύθμιση της κίνησης των πλοίων προς μία κατεύθυνση από την ιρανική πλευρά του Ορμούζ, ενώ το Ομάν να έχει υπό τον έλεγχό του ένα τμήμα της αντίθετης κατεύθυνσης και όχι το σύνολό της.

Επιπλέον, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν ανησυχεί για τη διατήρηση του ελέγχου επί του Ορμούζ, ακόμη και αν επανέλθουν οι εχθροπραξίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι δεν θα προβούν σε στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης. «Οι Αμερικανοί μάς ζήτησαν διάλογο. Μάς έστειλαν επίσης ένα μήνυμα μέσω του Ομάν ότι δεν θα προβούν σε στρατιωτική δράση εναντίον μας», είπε ο Γκαριμπαμπαντί, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει στείλει κανένα αίτημα για διαπραγματεύσεις εδώ και 15 ημέρες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε επίσης ότι «κάθε φορά που η Αμερική εμπλέκεται σε πόλεμο, δέχεται βαρύτερα πλήγματα και υποχωρεί».

Πηγή: skai.gr

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