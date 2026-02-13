Ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά ζευγαριού, το οποίο επιχείρησε να πατήσει με το αυτοκίνητο του σε κατάσταση μέθης, με αφορμή μια παλιά οφειλή 200 ευρώ, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου 45χρονος από την Αλβανία.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε δουλέψει για κάποιο διάστημα στο συσκευαστήριο τους, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τον 62χρονο άνδρα και ένοχος κατά πλειοψηφία για την 59χρονη σύζυγο του, ενώ κηρύχθηκε ένοχος και για τη μέθη. Σε σχέση με το κατηγορητήριο και την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας, το δικαστήριο μετέτρεψε τον δόλο από άμεσο σε ενδεχόμενο και στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών και 4 μηνών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το Cretalive.gr είχε αναφερθεί στις σοκαριστικές περιγραφές του ζευγαριού βάσει των καταθέσεων που είχαν δώσει για τα όσα έζησαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης τους, τον Μάρτιο του 2025. Ο 45χρονος είχε κάνει στο παρελθόν κάποια μεροκάματα στο συσκευαστήριο και το επίμαχο μεσημέρι πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του. Μία οικονομική εκκρεμότητα που δεν αμφισβητήθηκε από μέρους του ζευγαριού. Είχε προβληθεί τότε ο ισχυρισμός ότι ο «Κώστας», ο εργάτης τους, δεν απαντούσε στις κλήσεις τους για να τον πληρώσουν.

«Όταν πήγα κοντά του πίστευα ότι ήταν νεκρός» είχε καταθέσει χαρακτηριστικά η 59χρονη για τον σύζυγο της, δευτερόλεπτα αφ’ ότου ο 45χρονος τον είχε παρασύρει με το αυτοκίνητο. Λίγα λεπτά πριν και η ίδια είχε γλιτώσει στο παρά ένα από του Χάρου τις …ρόδες καθώς ο 45χρονος φέρεται να είχε μαρσάρει κατευθείαν πάνω της.

Αρχικώς, βρήκε μόνο τη γυναίκα. Στο μεταξύ κατέφθασε και ο σύζυγος της, μαζί με έναν Πακιστανό εργάτη. Όταν πληροφορήθηκε το λόγο της επίσκεψης, φέρεται να του ζήτησε να κάνει μία βόλτα και να επιστρέψει αργότερα για να τον πληρώσει επειδή ήθελε να βγάλει λεφτά από το ΑΤΜ. Τότε, καταγγέλλεται, ότι ο 45χρονος σε κατάσταση παράκρουσης έκανε οπισθοπορεία με σκοπό να πέσει πάνω τους. Η γυναίκα αντιλήφθηκε την κίνηση την τελευταία στιγμή και πρόλαβε να τρέξει και να γλιτώσει. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον άνδρα της, τον οποίο και παρέσυρε. Τον έσερνε και τον στριφογύριζε για 2,5 με 3 μέτρα, αναφέρεται, μέχρι που ο άνθρωπος κατέπεσε στο έδαφος. Η γυναίκα έντρομη έτρεξε πάνω από τον σύζυγο της, πιστεύοντας ότι ήταν νεκρός.

Ο 45χρονος αρνήθηκε ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ισχυρίστηκε ότι αυτό που τον θύμωσε ήταν η κοροϊδία και όχι τα λεφτά που τα είχε ξεγράψει.

Πηγή: skai.gr

